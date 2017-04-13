В Подмосковье в 2017 году поступило 110 млрд налоговых доходов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руководитель управления федеральной налоговой службы России по Московской области Екатерина Макарова на заседании Мособлдумы рассказала о положительной экономической динамике в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

"110 миллиардов налоговых доходов поступило в первом квартале 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 16 миллиардов больше", — рассказала Екатерина Макарова.

Кроме того прослеживаются высокие темпы роста у налогов на прибыль организаций — более 130% и налоги на доходы физических лиц и имущественные налоги. Но есть небольшое отставание по земельному налогу от юридических лиц.

"К сожалению задолженности по налогам от организаций продолжают расти, но мы снимаем задолженность по физическим лицам. Таким образом, по имущественным налогам она погашена у граждан на 3,5 миллиарда рублей за первый квартал 2017 года. Но ряд организаций не пропустили платежи по годовым декларациям, по годовым расчетам. Например, по земельному налогу", — рассказала Екатерина Макарова.

Как заявила Екатерина Макарова, в 2017 году планируется переломить сложившуюся ситуацию.