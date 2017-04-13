Фотовыставка "Бизнес в объективе" проходит в Одинцове

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Фотовыставка "Бизнес в объективе" открылась в подмосковном Одинцове. Один из организаторов экспозиции является банк "Возрождение", которое дает начинающим коммерсантам льготные условия по кредитованию. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы к проекту подключились год назад, и работы, которые здесь представлены, — это как раз клиенты банка "Возрождение". Мы выбирали лучшие и успешные бизнес-проекты. В лицах и эмоциях можно увидеть основателей этого бизнеса, познакомиться с тем, как они его развивали", — сообщила начальник управления по связям с общественностью банка "Возрождение" Елизавета Тотунова.

Льготные условия по кредитованию могут получить и бизнесмены Одинцовского муниципалитета. Финансовая поддержка – одно из главных условий нового договора, который подписал банк с районной администрацией. Она получила 480 миллионов рублей кредитных средств от "Возрождения" в 2016 году.

"Надеюсь, что это взаимодействие даст новый дополнительный импульс развития нашего района. Мы намерены вместе с банком поддерживать малый и средний бизнес, различные социальные проекты, инвестиционные проекты на территории района", — сказал после заключения договора глава Одинцовского района Андрей Иванов.