Проект по неоформленным объектам недвижимости впервые реализуется в МО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Впервые в Московской области реализуется проект по неоформленным объектам недвижимости, которые вовлекают в налоговый оборот. В настоящее время на учете состоят более 150 миллионов объектов. Сумма годового налога от них составила более 410 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Все объекты недвижимости в районах Московской области сфотографировали в 2014 году. Теперь снимки сравнивают с данными в реестре Мособлимущества. Кроме того специальные рабочие группы в муниципалитетах осматривают владения лично.

Сейчас налогом облагаются крупные объекты больше 50 квадратных метров. Их владельцы обязаны оформить недвижимость в собственность и внести их реестр в течение 10 лет с момента постройки. Если владельцы этого не сделают, то они будут платить удвоенный налог.

"Эта инициатива существует на уровне правительства Российской Федерации. Эта инициатива о том, чтобы по таким объектам без прав, которые уклоняются от налогов на имущество, применялась двойная ставка земельного налога", — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.

Более 500 миллионов объектов недвижимости в регионе нужно зарегистрировать и внести в налогооборот до конца 2017 года. После этого поступления в бюджет увеличатся на 1,8 миллиарда рублей.