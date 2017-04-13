Пасхальная ярмарка открылась в Одинцове

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На пасхальной ярмарке, которая открылась в подмосковном Одинцове, можно купить заводские и ручной работы куличи от 50 до 400 рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

На массовом мероприятии также можно купить пасхальные яйца и украшения для стола. А для гостей ярмарки организаторы подготовили выпечку от шеф-поваров одинцовских ресторанов и Саввино-Сторожевского монастыря.

"Сейчас идет страстная неделя. Сегодня Великий Четверг. По традиции все хозяйки начали готовить пасхальные угощения. И ярмарка как раз заработала сегодня, чтобы те люди, которые не успевают приготовить куличи, пришли к нам на ярмарку. Кстати, в субботу в 14:00 всю продукцию нашей ярмарки освятят", — рассказал организатор ярмарки Максим Цыбуляк.

Кроме праздничной продукции на ярмарке можно найти травяные чаи из Алтая, сувениры из Суздали, Балашихи и других городов России. Также организаторы массового мероприятия подготовили для местных жителей и гостей праздничную программу.