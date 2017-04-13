Новое голосование начнется на сайте "Добродел" 15 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новое голосование начнется на сайте "Добродел" в субботу, 15 апреля. Оно поможет определить часть дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра государственного управления, информационный технологий и связи Подмосковья Максута Шадаева.

Теперь жителям Московской области можно сверстать планы по 400 км региональных дорог из 2 027 км, ранее запланированных на текущий год. В Мособлдуме рассмотрели такое предложение. Благодаря предложенной инициативе сократятся сроки решения проблем через портал "Добродел".

"Мы проводим анализ тех проблем, для которых восьмидневный срок реагирования кажется очень долгим. Это проблема касается работ управляющий компаний. Но есть проблемы, например, не выводят мусор, и для этого восемь дней для решения вопроса кажется слишком долгим. Сейчас согласовываем с ведомствами, чтобы сократить сроки решения проблем. Чтобы некоторые вопросы решались за два дня", — рассказал Максут Шадаев.