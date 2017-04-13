Мособлдума озвучила результаты работы сайта "Добродел" за 2016 год

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы подвели итоги работы портала "Добродел" за 2016 год. Об этом сообщил телеканал "360".

В тройке лидирующих по количеству пользователей муниципалитетов оказались жители Балашихи, Подольска и Одинцовского района.

За прошлый год на "Добродел" пользователи отправили около 127 тысяч предложений и 230 — жалоб. Среди самых актуальных проблем — низкая температура в квартирах, плохая уборка снега, ямы на дорогах и плохое освещение.

Больше всего озвученных проблем ликвидируют в Балашихе, Люберецком муниципалитете и Сергиево-Посадском районе.

"Все работы теперь будут приниматься с учетом мнения жителей. Поэтому на портале "Добродел" проводят голосования", — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Недавно 66 тысяч подмосковных жителей голосовали на портале "Добродел" за те дворы, которые нуждаются в благоустройстве. Специалисты отберут 100, которые получили наибольшее число голосов в своем муниципалитете.