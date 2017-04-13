Почти 48 тысяч молодых деревьев высадят в Одинцовском муниципалитете

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экологическая акция "Лес Победы" состоится в Московской области 29 апреля. В рамках массового мероприятия в Одинцовском районе высадят почти 48 тысяч саженцев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного муниципалитета Андрея Иванова.

"Лес Победы" превратился в добрую традицию для Московской области, и призван вновь объединить людей 29-го апреля. В этом году помимо земель лесного фонда посадят деревья в садах, скверах, на набережных. Существует большой спрос жителей на озеленение именно в таких оживленных местах", — рассказал Андрей Иванов.

Экологическая акция состоится на площадках поселений подмосковного муниципалитета и на землях Хлюпинского лесничества. В этом году акция пройдет на 81 участке земель лесного фонда Подмосковья. Ожидается, что высадят более миллиона сеянцев ели, сосны и дуба.