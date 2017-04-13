Почти до 12 тысяч возросло количество СНТ в Подмосковье

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный инспектор Подмосковья Татьяна Витушева рассказала о высокой роли дачных и садоводческих объединений граждан в жизни области. Об этом сообщил телеканал "360".

"С началом дачного сезона мы ежегодно наблюдаем, как количество проживающих в Подмосковье людей удваивается, а в некоторых районах и утраивается. Причем, в основном, за счет жителей столицы. Увеличивается и количество различных объединений дачников и садоводов. В настоящее время в нашем реестре числятся 11,7 тысячи СНТ", — рассказала Татьяна Витушева.

По словам главного регионального инспектора, территориальные отделы Госадмтехнадзора оперативно выявляют и устраняют несанкционированные свалки в местах сезонного проживания.

"В прошлом году на территории проверенных нами СНТ выявлено 800 нарушений чистоты и порядка касавшихся, в основном, прилагающих территорий и организации вывоза мусора. Нарушителям вынесено 460 предупреждений, назначено 334 административных штрафа на общую сумму 4,0 миллиона рублей", — отметила Татьяна Витушева.

В прошлом году инспекторы устранили 96 крупных свалок и 456 очаговых навалов мусора. Большинство из них находились вблизи СНТ.