Владимир Кондауров подарил свою "летную книжку" музею в Дубне

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Летной книжкой" легенды российской авиации, Героя Советского Союза Владимира Кондаурова пополнился Музей истории создания крылатых ракет в подмосковной Дубне. Об этом сообщил телеканал "360".

В День космонавтики дубненские школьники узнали некоторые подробности когда-то засекреченных проектов в Музее истории создания крылатых ракет. Разработчик экспериментального орбитального пилотируемого самолета Всеволод Карасев рассказал о воздушно-космической системе "Спираль", над которой он работал.

"Именно здесь, в Дубне, был разработан аналог 10 511 — атмосферный самолет, который позволял отработать атмосферный участок спуска. Отсюда он был отправлен в Актубинск, где, вместе с нашими инженерами, летчики-испытатели проводили испытания его", — рассказал разработчик системы "Спираль" Всеволод Карасев.

Летчик-испытатель также рассказал о принципе работы катапультного кресла. По правилам безопасности, человек должен сидеть в нем в специальном снаряжении. Для комплекта к креслу Владимир Кандауров обещал подарить музею свой гермошлем. Скоро он станет еще одним экспонатом дубненского музея.