Испытания военной роботизированной техники прошли в Подольском районе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военных роботов испытали на полигоне госкорпорации "Ростех" в Подольском районе Московской области. Их разработали специалисты Фонда перспективных исследований. Об этом сообщил телеканал "360".

Роботизированная платформа с боевым стрелковым модулем вступила в условный бой с мотострелковым отделением противника.

Антропоморфный робот Федор продемонстрировал свои навыки поражения целей в скоростной стрельбе "с двух рук". Его готовят к полету в космос на корабле "Федерация" в 2021 году.