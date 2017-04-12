В Подмосковье осудили мужчину за убийство матери и сестры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи подмосковного Рошаля признали виновным 24-летнего Михаила Сюсюкина в убийстве матери и малолетней сестры. Преступник забил родственников молотком в результате ссоры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, подсудимый и его 43-летняя мать часто ругались. 17 августа 2014 года преступник около 12 раз ударил женщину молотком по голове и телу. Примерно столько же ударов он нанес своей сестре, которая прибежала на крики матери.

Мать и сестра подсудимого скончались от полученных травм. Злоумышленник во время следствия отрицал свою причастность к убийству и отказывался сотрудничать с правоохранительными органами.

В результате следствию удалось доказать вину Михаила Сюсюкина. Ему грозит 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.