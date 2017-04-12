В Клину благоустроят сквер около стелы "Город воинской доблести"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сквер около стелы "Город воинской доблести" благоустроят в подмосковном Клину к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Алены Сокольской.

"Ко Дню Победы в Клину благоустроят сквер, в котором прошлой зимой была установлена стела "Город воинской доблести". Работы по благоустройству уже идут", — рассказала Алена Сокольская.

Рядом с монументом установят 16 скамеек и урн, а территорию замостят плиткой. Также планируется озеленить и обустроить заездные карманы.

"Стела "Город воинской доблести" в Клину станет одним из центральных мест предстоящего Дня Победы. К ней от сквера Афанасьева пойдет "Бессмертный полк", а после торжественного митинга здесь примут присягу около сотни клинских юнармейцев", — добавила Алена Сокольская.