В Сергиево-Посадском районе отремонтируют более 65 километров дорог

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 65 километров областных автомобильных дорог отремонтируют в Сергиево-Посадском районе в 2017 году. Кроме того, ремонтные работы пройдут на семи улицах в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя учреждения "Мосавтодор" Владимира Цыцулина.

"Около 32 километров дорог будет отремонтировано с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси", — прокомментировал Владимир Цыцулин.

По словам начальника компании "Мосавтодор", также в порядок приведут улицы Разина, Шевченко, Южной, Карла Маркса, Зубачевской, Вифанской и Куйбышева.