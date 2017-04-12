Более 66 тысяч человек проголосовали по благоустройству на "Доброделе"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 66 тысяч человек проголосовали на портале "Добродел" за благоустройство дворов в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда подмосковного правительства Дмитрия Пестова.

"Жители предложили более 8,2 тысячи дворов для благоустройства. Более четырех тысяч человек проголосовало за определенные виды работ по благоустройству на уже утвержденных 1300 дворовых территориях. Больше всего жителей интересует установка детских площадок, создание парковок и установка контейнеров для сбора мусора", — рассказал Дмитрий Пестов.

По итогам голосования 100 дворов набрали наибольшее число голосов подмосковных жителей. Все эти дворы комплексно благоустроят в 2017 году. От каждого городского округа в план благоустройства включат по две дворовые территории, от муниципалитетов — по одной.

"В начале года был согласован с общественностью адресный перечень программы благоустройства, включающий более 1300 дворов. По поручению губернатора Андрея Воробьева, в этом году дополнительно благоустроят еще 100 дворовых территорий, которые выберут сами жители. Всего в 2017 году планируется комплексно благоустроить около 1400 дворов", — добавил Дмитрий Пестов.