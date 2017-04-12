Смертность превысила рождаемость в Подмосковье за первый квартал 2017 года

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подмосковный орган ЗАГС привел статистику по региону. За первый квартал 2017 года смертность превысила рождаемость: 23 734 выданных свидетельств о смерти против 21 269 о рождении. Об этом сообщил телеканал "360".

Также сотрудники ЗАГСов рассказали, что число разводов приближается к числу зарегистрированных браков: 8075 разводов против 9202 браков.

Для сравнения, в прошлом году в регионе органами ЗАГС были зарегистрированы следующие цифры: 97 821 — рождение, 95 660 — смерть, 55 035 браков и 33 911 развод.