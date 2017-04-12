Подмосковье представило лучшие образовательные практики на выставке

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московская область представила лучшие практики на 4-м Московском Международном Салоне Образования. Это самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов. Об этом сообщил телеканал "360".

В открытом форуме участвуют более 1000 экспертов и 400 экспонентов. Предполагается, что с 12 по 15 апреля салон посетят не менее 60 тысяч зрителей. Организаторы выставки образовательных услуг разработали программу по профориентации, поэтому четверть зрителей составят студенты и старшеклассники. Подмосковье презентовало лучшие педагогические методики, чтобы поделиться своими успехами за последние годы.

"Мы второй год являемся одними из генеральных партнеров ММСО. Мы представляем всю систему образования: от дошкольного до высшего образования, показываем нашу работу и обучаем здесь педагогов, рассказываем о наших достижениях: это и строительство детских садов, и типовые проекты в строительстве школ. Делимся тем опытом, который есть у нас в системе среднего специального образования — наше второе место в национальном чемпионате рабочих специальностей. Рассказываем обо всех изменениях, которые мы проводим в педагогической работе. Где ключевая фигура — это ученик, а уже следующая — учитель", — рассказала министр образования Московской области Марина Захарова.