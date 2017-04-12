Пожароопасный сезон стартовал раньше времени в Московской области

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пожароопасный сезон начался раньше в Московской области из-за теплой погоды. Об этом сообщил телеканал "360".

На заседании по пожарной безопасности было принято решение все силы и средства перевести в режим готовности к тушению пожаров. Теперь подмосковная диспетчерская служба лесного хозяйства будет работать круглосуточно, а леса начали патрулировать наземным и авиационным способом.

Участники заседания отметили, что совместная система работы отлажена благодаря опыту прошедших периодов. Тогда все недоработки удалось сократить до минимума.