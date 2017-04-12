Старшеклассники возложили цветы к памятнику академика Челомея в Реутове

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Школьники возложили цветы к памятнику основателя градообразующего предприятия "НПО машиностроения", конструктору ракетно-космической техники, академику Владимиру Челомею в Реутове в день космонавтики. В акции приняли участие более 40 старшеклассников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы города Сергея Юрова.

В акции также участвовали заместитель гендиректора "НПО машиностроения" Юрий Минаев и председатель совета молодых ученых и специалистов Московской области Денис Жулябин.

Памятник основателя "НПО машиностроения" Владимира Челомея открыли в подмосковном Реутове три года назад в день 100-летия ученого.