Более 21 тысячи новорожденных появились на свет в больницах Подмосковья

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 21 тысячи детей родились в Подмосковье за первый квартал 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЗАГСа Московской области.

Чаще всего родители называют своих дочерей Анастасией, Викторией, Софией, Анной и Марией. В пятерку редких женских имен попали — Лукерья, Марта, Алевтина, Жанна и Тамара.

Лидерами среди мужских имен являются Максим, Александр, Артем, Иван и Михаил. В число редких попали Фрол, Устин, Спиридон, Терентий и Тимофей.