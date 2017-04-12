В четверг состоится открытие фестиваля спортивного кино "Красногорский"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Открытие 15-го Юбилейного Международного фестиваля спортивного кино "Красногорский" состоится во Дворце культуры "Подмосковье" 13 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В течение недели в Москве и Подмосковье пройдут творческие встречи, показы фильмов и авторские презентации. Программу показов составят из лучших отечественных и зарубежных фильмов.

Участвовать в творческом мероприятии будут около 70 художественных и документальных кинолент. Их представят режиссеры из 15 стран мира и 20 городов России. В этом году фестиваль продлят еще дополнительно на восемь дней.

Оценивать работы конкурсантов будет компетентное жюри, которое состоит из деятелей искусства и культуры, политиков и спортсменов. Лучшие фильмы о спорте бесплатно посмотрят зрители в концертных залах, кинотеатрах, арт-пространствах и других площадках Москвы и Подмосковья с 13 по 20 апреля.