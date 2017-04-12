Подмосковные министры пообщались с начинающими журналистами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подмосковные министры пообщались с юными журналистами, которые проходят подготовку в Доме правительства в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Они обсудили предстоящую выставку детского пресс-центра, которая откроется на международном салоне образования на ВВЦ 12 апреля. В образовательном салоне будут участвовать учебные заведения со всей страны.

Подмосковье презентуют на мероприятии максимально широко. У региона ожидается самый большой информационный стенд. Регион представят 50 начинающих журналистов из Электростали, Дубны, Луховицкого и Ленинского муниципалитетов Московской области. В мастер-классах юных специалистов сможет поучаствовать любой желающий в режиме онлайн.

"Мы вас приглашаем с удовольствием принять участие в издании газет, также приветствуем ваши работы на сайтах. Я сама по себе это помню, когда я тоже была молодым журналистом, но мне негде было печататься. Очень важно не только получать знания, но и иметь возможность попрактиковаться", — рассказала руководитель Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра Анастасия Звягина.

В рамках мероприятия юные журналисты смогут не только общаться и обмениваться опытом, но и рассказать обо всем, что происходит на выставке.

"Мы считаем, что это первый серьезный и важный опыт, когда деятельность образовательных организаций, педагогов, родителей будут освещать сами участники образовательного процесса. Обращаясь к вам как к будущим журналистам хочется сказать, чтобы вы ценили самое главное — словом человека можно спасти, а можно убить", — отметила министр образования Московской области Марина Захарова.