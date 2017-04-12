В Химках гаражники-дилеры отказались отдавать территорию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Собственники земли, на которой расположился гаражный кооператив в подмосковных Химках, пожаловались на хозяев гаражей. Они ведут в них бизнес, разводят мусор и отказались съезжать. Об этом сообщил телеканал "360".

Гаражный кооператив "Березка" появился в 1996 году. Его создали при условии временного пристанища, но до сих пор конструкции стоят на месте. Собственники земли пригнали технику и попытались снести все гаражи.

Гаражникам-бизнесменам предлагали другое место, но они отказались, так как у многих из них стоят здесь автосервисы и магазины. Однако документов на собственность у предпринимателей нет, а штрафов они избегают.

Сторона подрядчика на все это ответила решением суда, согласно которому у "Березки" нет больше шансов на существование.