На развитие жилищно-коммунального хозяйства выделили более 10 млрд рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 10 миллиардов рублей из регионального бюджета выделили на развитие жилищно-коммунального хозяйства в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и финансов Подмосковья.

На осуществление региональной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" дополнительно направили еще 2,9 миллиарда рублей на благоустройство территорий муниципалитетов Подмосковья и 0,9 миллиарда рублей на закупку необходимой техники.

Также увеличены расходы на реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, на строительство и ремонт подъездов многоквартирных домов.