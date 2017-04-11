Ирина Фаевская проведет мастер-класс по приготовлению пасхальных куличей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шеф-повар Артем Мартиросов и министр социального развития Московской области Ирина Фаевская проведут мастер-класс по приготовлению пасхальных куличей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Мытищинском доме-интернате 13 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

После мастер-класса участники сформируют пасхальные наборы, которые осветят в воскресенье. Праздничные наборы подарят постояльцам дома-интерната.

Кроме того, в рамках праздничного мероприятия состоятся мастер-классы по раскраске пасхальных яиц для подопечных Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Преображение".