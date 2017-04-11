Первый полумарафон "Love&Space" состоится в Королеве 16 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Легкоатлетическое соревнование по бегу полумарафон "Love&Space" состоится в Королеве в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

"Королев известен не только как "космический город", но и как город, который уже сорок лет регулярно проводит легкоатлетические забеги.

Космический марафон — это старая добрая традиция, которая поддерживает здоровье и спорт в Московской области. Радует, что большое количество жителей Подмосковья заинтересованы в поддержании этой традиции", — рассказал Роман Терюшков.

Соревнования пройдут в три дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Программа спортивного мероприятия включает в себя регистрацию, марафон и церемонию награждения участников забега. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте спортивного мероприятия.