Восемь человек спасли на льду подмосковных водоемов за зиму

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Дмитрий Пестов рассказал, что в областных водоемах лед уже сошел. На тех водоемах, где он еще остался, является рыхлым и не способен выдержать вес человека. Об этом сообщил телеканал "360".

"Для предотвращения несчастных случаев спасательные подразделения Подмосковья продолжают патрулировать акватории водоемов. Недавно спасатели "Мособлпожспаса" помогли провалившемуся под лед рыбаку на пруду в деревне Шапкино Коломенского района", — рассказал Дмитрий Пестов.

В осенне-зимний период на региональных водоемах 11 человек провалилось под лед. Из них восьмерых удалось спасти, три погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших сократилось.