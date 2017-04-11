Сезон весенней охоты начнется в Подмосковье 15 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сезон весенней охоты начнется в Подмосковье в субботу, 15 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

"С третьей субботы текущего месяца, то есть с 15 апреля, в Подмосковье можно будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь. В это время прилетают и остаются для вывода потомства вальдшнепы и утки. Также пролетом к месту гнездования на севере у нас останавливаются гуси", — рассказал Андрей Разин.

Как отметил Андрей Разин, срок охоты на дичь составит 10 календарных дней. Он установлен правилами охоты и параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области.

"Служба государственного охотничьего надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области переведена в режим повышенной готовности к осуществлению проверок физических лиц в охотничьих угодьях Московской области", — добавил Андрей Разин.