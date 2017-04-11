МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Акция "Школа юного пассажира" прошла в Чеховском районе. Ее провели сотрудники ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360".

С помощью автобуса-тренажера ученикам школы № 10 показали имитацию ДТП. Во время познавательного мероприятия дети узнали, как себя вести в транспортном средстве.

После урока в автобусе детей ждали занятия по ПДД в классе. Детям в игровой форме рассказали, как правильно вести себя на дороге. Кроме того, инспекторы провели конкурсы на знание дорожных ситуаций, знаков и безопасного перехода перекрестков.

Как сообщили в управлении образования Чеховского района, подобная акция проходит впервые. Однако такие уроки инспекторы будут проводить каждый месяц.