Аверкиев рассказал о судьбе детских лагерей в Московской области

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев рассказал о судьбе детских лагерей в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

"Долгое время мы не понимали, что делать с пионерлагерями. В 90-х и 2000 годах ведомственные лагеря были брошены из-за недостатка финансирования. В прошлом году мы также не могли приступить к решению данной проблемы", — прокомментировал Андрей Аверкиев.

В настоящее время появилась процедура снятия детских лагерей. Уже разработана необходимая программа.

"Мы ввели льготные условия. Теперь это будут социальные объекты: дома отдыха, спортивные сооружения. Существуют три пилотных проекта. Самое главное, чтобы были возведены комплексы и появились рабочие места", — заключил министр.