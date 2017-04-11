Аверкиев рассказал об устранении нерезультативных унитарных организаций

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев рассказал об устранении нерезультативных государственных унитарных организаций в рамках концепции правительства России. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы ставим цель с 56 до 0 сократить подобные группы. Они работают в разных сферах: дорожные, издательства старые, аптеки и ряд других предприятий. Какие-то из групп сохранят эту форму — например, московское областное БТИ", — рассказал Андрей Аверкиев.

Как заявил Андрей Аверкиев, за все годы существования этого предприятия набрался огромный архив всех объектов недвижимости. Данный архив находится в собственности области и необходим ей.

Также министр имущественных отношений Московской области рассказал, что из 56 групп ликвидировали уже пять. В 2017 году планируется устранить еще 25.

"В этом году на оставшиеся предприятия будут составлены подробные дорожные карты — куда денется имущество, что будет с людьми работающими. Программа рассчитана на 2017-2018 года", — добавил Андрей Аверкиев.