Экологическая реабилитация реки Баньки пройдет в Красногорске

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экологическая реабилитация пройдет на семикилометровом участке реки Баньки в черте Красногорска по заказу Минэкологии Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя ведомства Александра Когана.

"Банька стремительно деградирует. Эрозия разрушает берега, река зарастает. Акватория, дно и береговая линия реки захламлены мусором. В результате замедляется водообмен, что ускоряет зарастание русла", — рассказал Александр Коган.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области, река подвергается техногенному воздействию из-за сбросов неочищенных сточных вод.

"В экологической реабилитации нуждается 7,6 км русла реки (общая протяженность Баньки составляет 22 км). Проектом предусмотрено разделение ее на 15 участков, от села Новоникольского до Баньки впадения в Москву-реку", — добавил Александр Коган.

По словам руководителя подмосковной Минэкологии, работы по экологической реабилитации реки Баньки будут проходить в 2019-2021 годах.