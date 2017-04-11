Ферму, в которой жили альпаки, снесли в столичном районе Куркино

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Половину загонов на ферме, в которой проживали альпаки, снесли в столичном районе Куркино. Сейчас животные находятся в стрессовом состоянии. Об этом сообщил телеканал "360".

Семья Смирновых завела альпак пять лет назад. Их привезли из Северной Америки. Посмотреть на животных сначала приходили друзья и знакомые, а потом стали приезжать незнакомые люди. Тогда Смирновы решили за небольшие деньги проводить экскурсии.

В один из дней рано утром на ферму приехали экскаваторы и снесли половину загонов. При этом у людей не было разрешения на снос.

Как заявил хозяин фермы, этот кусок земли ему не принадлежит. Однако Росреестр выдал документы, по которым постройки для животных могут там находиться до конца мая. Ферма собиралась переехать к этому времени.

Для фермы есть новое место, но перевезти туда животных сейчас нельзя из-за отсутствия загонов и домиков.