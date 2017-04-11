МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зоозащитники призывают закрыть притравочную станцию в Фирсановке Московской области. Сейчас там живут три медведя, лисы и еноты. Об этом сообщил телеканал "360".

"У одного медведя раны сильные, порван глаз, его нужно срочно лечить", — прокомментировал зоозащитник Эльдар Хантемиров.

Как утверждают зоозащитники, в притравочном центре сотрудники не создают необходимые условия для жизни животных.

"Животные обессилены, им ломают зубы, не кормят, вырывают когти, чтобы не могли оказывать сопротивление", — отметила ветеринар Марина Ривьера.