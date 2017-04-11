Сосны и ели высадили по просьбе жителей в Реутове во время субботника

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сосны и ели высадили по просьбе жителей в подмосковном Реутове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"Жители дома № 42 на улице Октября обратились с просьбой высадить деревья во дворе. Вместе с управляющей компаний мы предоставили для посадки трехлетние сосны и ели. Во время субботника жители смогли эти деревья высадить", — рассказал Сергей Юров.

Во время второго городского субботника, который пройдет 22 апреля, местные жители высадят кусты пузыреплодника. Кроме того, жильцы дома № 42 на улице Октября планируют благоустроить во дворе дорожки и установить лавочки.