Жильцы "Валентиновка парк" вместо двух детских садов получили качели

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жителям подмосковного ЖК "Валентиновка парк" застройщик обещал построить два детских сада, но во дворах появились сомнительные качели. По проекту в жилом комплексе есть и современные паркинги, но они так и остались на бумаге. Об этом сообщил телеканал "360".

Представитель компании рассказал, что неудобства временные, так как не успели вовремя оформить документы. Они обещали исправить ситуацию.

Жилой комплекс "Валентиновка парк" рассчитан на 2600 семей. Первые жильцы получили ключи год назад. В настоящее время около 90% квартир продано.