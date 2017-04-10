Анастасия Звягина открыла семинар для глав подмосковных СМИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья в ранге министра Анастасия Звягина открыла обучающий семинар для руководителей региональных СМИ в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

"По поручению губернатора в конце прошлого года мы приступили к модернизации муниципальных СМИ. Это один из наших приоритетных проектов. Сегодня мы продолжаем серию наших мастер-классов для руководителей муниципальных информационных агентств — он уже третий", — рассказала Анастасия Звягина.

В ходе семинара большое внимание уделяется работе СМИ в интернете, а также расширению читательской аудитории и повышению цитируемости сайтов.

"У нас 53 информационных агентства, все они представлены в печатном виде, и при этом имеют свои сайты и соцсети. Жители должны получать информацию всеми удобными для них способами. Существует большой запрос на местную и областную тематику. Поэтому муниципальные СМИ должны больше работать с местной повесткой и получать ее первыми", — отметила Анастасия Звягина.