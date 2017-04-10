Глава Луховиц рассказал о наращивании объемов выпуска сельскохозпродукции

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Луховиц Владимиром Барсуковым. Они обсудили работу по объемам выпуска сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"В 2016 году прибавилось 2500 тонн молока, увеличилось поголовье коров, произвели 10,7 тысячи тонн тепличных огурцов. Также хочу отметить, если в 2014 году мы произвели 11 тысяч тонн зерна, то в прошлом году — 44 тысячи тонн. Объем производства увеличились в четыре раза за счет ввода земли в оборот", — рассказал Владимир Барсуков.

Как отметил руководитель города, по рабочим планам сельхозпредприятий и фермеров ожидается прибавить еще три тысячи гектаров зерновых и зернобобовых в 2017 году.

"У нас планируется увеличение площадей производства картофеля и овощей, мы и в этом году увеличиваем производство молока — ежесуточный прирост валового производства от шести до восьми тонн", — уточнил Владимир Барсуков.