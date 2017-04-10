Глава Луховиц рассказал о реализации программы "Чистая вода"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Луховиц Владимиром Барсуковым. Во время встречи они обсудили в муниципалитете реализацию программы "Чистая вода". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"В 2015-2016 годах построено 14 станций обезжелезивания воды, в том числе три станции в Луховицах, где живет 30 тысяч человек. В прошлом году в поселке Белоомут построили водозаборный узел. Это большой поселок протяженностью более восьми километров, там проживает почти семь тысяч человек, и особенно летом ощущалась нехватка воды", — рассказал Владимир Барсуков.

Как отметил Владимир Барсуков, в Головачеве построили новый водозаборный узел. Такая мера помогла устранить проблему нехватки воды.

"До конца 2017 года в городском округе Луховиц планируется установить шесть станций обезжелезивания воды и построить новую артезианскую скважину в деревне Круглово. Предполагается, что по итогам года качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено 99,4% жителей городского округа", — добавил Владимир Барсуков.