В Подмосковье стартовала пасхальная акция "Корзина доброты"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пасхальная акция "Корзина доброты" стартовала в Московской области. Малыши из многодетных семей и детских домов столицы и Подмосковья расписывают главный символ христианского праздника. Для благотворительной акции один из крупных ритейлеров предоставил 10 тысяч яиц. Об этом сообщил телеканал "360".

"Фонд продовольствия "Русь" круглый год оказывает продовольственную помощь нуждающимся по всей России, в том числе по Москве и Московской области, но в данном случае мы хотели бы отойти от принципа нуждаемости и раздать яйца всем желающим. И у нас появилась такая чудесная возможность", — рассказала директор по коммуникациям Фонда продовольствия "Русь" Анна Алиева.

К акции уже присоединились более 1,5 тысячи детей из многодетных семей и детских домов. В столице и регионе всю неделю будут проходить мастер-классы под руководством профессиональных художников.

В Великую субботу, 15 апреля, корзину с расписанными яйцами преподнесут патриарху всея Руси Кириллу для освящения. А потом их бесплатно раздадут всем желающим у храма Христа Спасителя.