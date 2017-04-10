В Одинцово открылась школа скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Школа скандинавской ходьбы под руководством знаменитой российской фигуристки, депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой открылась Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в субботу, 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В Московской области хотят открыть еще девять таких учреждений. По словам спортсменки, школы скандинавской ходьбы помогают людям с сахарным диабетом. Кроме того, такой вид деятельности препятствует развитию заболевания сосудов, снижает уровень холестерина в крови, сокращает риск инфаркта и увеличивает продолжительность жизни.

"Идея создания этого проекта появилась еще в 2015 году, когда мы начали заниматься людьми с таким заболеванием, как сахарный диабет. После появилась акция "Жизнь побеждает диабет". Именно там мы начали проводить мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе. Людей это заинтересовало и с каждым разом их становилось еще больше", — рассказала Ирина Слуцкая.