Из Подмосковья в ходе субботника вывезли более 40 тысяч кубометров мусора

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области наводили порядок во всех муниципалитетах региона в субботу, 8 апреля. Без внимания не остались особо проблемные территории в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного ведомства Татьяны Витушевой.

"В результате одного дня собрано и вывезено более 40 тысяч кубометров мусора, приведено в порядок 893 цветника и газона, высажено 2125 деревьев и кустарников, выполнена обрезка и опиловка более 58 тысяч деревьев, произведен ремонт 9470 малых архитектурных форм и ограждений", — рассказала Татьяна Витушева.

Главный инспектор Московской области заявила, что в региональном субботнике участвовали более 13 тысяч различных организаций и более 440 тысяч местных жителей.

"Подмосковные инспекторы провели генеральную уборку склонов реки Клязьма в Орехово-Зуево и реки Репинка в Коломне. Откуда было вывезено 12 кубометров мусора, очищено более 4000 квадратных метров склонов зон вышеуказанных рек, опилено более 50 деревьев и кустарников, которые тут же при помощи специальной техники были измельчены и вывезены", — добавила Татьяна Витушева.