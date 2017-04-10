В Подмосковье ребенок впал в кому после падения на него телевизора

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и внутричерепной гематомой в больницу Сергиево-Посадского района Подмосковья 9 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления СКР России по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Мишутино Сергиево-Посадского муниципалитета. На малыша упал телевизор. По словам родителей, ребенок получил травму по собственной неосторожности. Сейчас он находится в коме.

Следователи начали проверку по факту получения травмы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.