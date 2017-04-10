В Подмосковье выросло число стипендиатов среди студентов колледжей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сейчас 2 186 студентов техникумов и колледжей Московской области являются стипендиантками за особые достижения в освоении будущей профессии. Два года назад таких студентов было 1 700. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"В настоящее время за особые достижения в освоении будущей профессии 100 студентов техникумов и вузов получают именную стипендию губернатора Московской области, около 200 студентов — стипендию правительства Российской Федерации, 1 900 ребят — стипендии работодателей", — рассказала Ольга Забралова.

Как отметила первый зампред подмосковного правительства, организации профобразования стараются выпускать отлично подготовленных и востребованных рынком специалистов.

"В наших техникумах и колледжах учатся более 50 тысяч студентов, из них почти 23 тысячи ребят обучаются по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, то есть наиболее востребованным экономикой", — добавила Ольга Забралова.