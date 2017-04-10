Спасатели "Мособлпожспаса" победили в соревнованиях центра МЧС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. VIII региональные соревнования состоялись в Волгореченске Костромской области. За победу боролись 20 команд Центрального федерального округа (ЦФО), команды Центрального регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Ногинского спасательного центра и Тульского спасательного центра МЧС России. Честь Подмосковья защищали команды Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Московской области и ПСЧ-232 ГКУ МО "Мособлпожспас". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

С 5 по 7 апреля пожарные и спасатели России помогали пострадавшим в ДТП и устраняли последствия аварий. В результате команда СПСЧ из подмосковного Реутова заняла третье призовое место, а спасатели ПСЧ-232 ГКУ МО "Мособлпожспас" стали победителями.

"Нагрузка на нас была серьезная, все-таки уровень центрального региона, в числе участников в основном люди в погонах, а мы гражданские. Выручила хорошая подготовка — мы много тренировались на разных машинах, оборудовали собственный тренажер, да и опыт оперативных выездов тоже сыграл роль. Ведь один — два раза в неделю нам доводится работать на реальных ДТП", — рассказал представитель команды "Мособлпожспас", заместитель начальника ПСЧ-232 Александр Бочаров.