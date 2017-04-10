ОНФ зафиксировал недочеты в работе подмосковных МФЦ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили 29 подмосковных многофункциональных центров предоставления государственных услуг и зафиксировали их ненадлежащую работу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сопредседателя регионального штаба ОНФ Алексея Малого.

"Записаться в многофункциональный центр (МФЦ) можно через основной терминал. Однако в 20 из проверенных центров талонов на дату посещения нет. В лучшем случае запись происходит на следующий день", — рассказал Алексей Малый.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, в многофункциональных центрах Красногорского района не принимают регистрацию договора долгосрочной аренды недвижимости, если объект аренды находится в другом районе Подмосковья. С такими же проблемами общественники столкнулись в МФЦ Королева, Химок, Дмитрова, Волоколамска, Солнечногорска, Жуковского и Кубинки.

"Также общей проблемой является отсутствие официально зарегистрированного листа описи документов, который необходимо выдавать гражданам при приеме их заявлений и бумаг. Это означает, что при потере сданных документов гражданин никак не сможет доказать факт подачи своего заявления в МФЦ", — отметил Алексей Малый.

Как подметил Алексей Малый, во всех многофункциональных центрах окна исправно работают, очередей практически нет. Кроме того, доступность среды для инвалидов обеспечена. Везде есть консультанты.

"Подмосковное отделение ОНФ обратилось в правительство области с предложением улучшить работу многофункциональных центров региона. Во исполнение "майского указа" президента необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг и увеличить долю граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу "одного окна" по месту пребывания", — добавил Алексей Малый.