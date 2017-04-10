В Подмосковье в этом сезоне пройдут более 15 легкоатлетических забегов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более пятнадцати легкоатлетических забегов пройдут в Московской области в этом сезоне. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

"Из года в год мероприятия становятся интереснее и масштабнее, в них принимают участие все больше участников. Радует, что статистика людей, ведущих активный образ жизни, с каждым годом растет. Свыше 2,5 миллиона жителей Подмосковья вовлечены в массовый спорт. Мы, в свою очередь, старается поддерживать данный интерес", — рассказал Роман Терюшков.

Легкоатлетические забеги стартуют в Королеве 16 апреля, и продлятся до 16 сентября. За это время спортсмены и любители здорового образа жизни смогут принять участие в забеге "Весенний прорыв" в Балашихе, в минимарафоне Asics в Жуковском, в международном марафоне "Wingsforlife" (Крылья жизни), а также триатлоне TITAN и благотворительном забеге "Пульс добра" в Коломне.