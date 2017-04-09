Победители "веселых стартов" в Подмосковье получили 3 млн рублей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Общий призовой фонд составил 20 миллионов рублей.

Финал соревнований на призы губернатора Московской области "Веселые старты" прошел в Раменском районе Подмосковья. Победившие школы получили по три миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

В соревнованиях участвовали ученики пятых и шестых классов. Дети боролись в составе команд, состоящих из шести мальчиков и шести девочек.

Ученики из Ново-Харитоновской школы №10 Раменского района Подмосковья победили как среди пятиклассников, так и среди шестиклассников, и получили для своей школы шесть миллионов рублей.

Общий призовой фонд "веселых стартов" в этом году составил 20 миллионов рублей.