Молодых родителей обучат первой реанимационной помощи в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Первые уроки начнут проводить в Дубне, Солнечногорске и в Ступине.

Жителей Подмосковья научат оказывать первую реанимационную помощь детям в специальных школах на базе подмосковных поликлиник. Об этом сообщил телеканал "360".

Новые занятия начнут вводить в областных кабинетах здорового ребенка в этом году. Первые уроки пройдут в трех детских поликлиниках Подмосковья в Дубне, Солнечногорске и в Ступине. Позже их введут во всех кабинетах здорового ребенка Московской области. Жителей Подмосковья научат оказывать малышам первую помощь до приезда врачей.

Школа подготовки будущих родителей в Дубне работает уже пятнадцать лет. Здесь молодые родители могут посетить 10 тематических уроков. Специалисты помогут настроиться на роды и расскажут о правильном общении с младенцем. Причем общаться научат не только матерей, но и отцов.

"В нашей школе мы делаем упор на то, что материнство — это не только дело женщины. Отцовство никто не отменял. Поощряем, когда приходят папы. Папа может присутствовать на родах", — рассказала заведующая детской поликлиникой в Дубне Алена Леонова.