Диана Гурцкая встретилась с будущими приемными родителями из Подмосковья

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Она рассказала о предшествующих усыновлению процедурах.

Встреча певицы Дианы Гурцкой с жителями Московской области, готовящимися стать приемными родителями, прошла в Орехове-Зуеве. Об этом сообщил телеканал "360".

Участники встречи узнали, что, прежде чем усыновить ребенка, нужно собрать пакет документов. В частности, справки от нарколога и психиатра и заключение исследования на ВИЧ. Кроме того, необходимо пройти обучение в школе приемных родителей.

"Ни в коем случае никак нельзя делать больно ребенку, это надо знать, это огромная ответственность, это любовь!", — сказала Гурцкая.

По данным органов опеки, половина желающих усыновить ребенка школу не проходят и отказываются от своего намерения.