"Прогулка с врачом" в Одинцове собрала сотни жителей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жителям рассказали о пользе пешей прогулки.

В Одинцове прошла "Прогулка с врачом". Профессор-кардиолог Ольга Бокерия и олимпийская чемпионка и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая рассказали жителям о пользе пеших прогулок. Акцию приурочили к Всемирному Дню здоровья. Об этом сообщил телеканал "360".

Слуцкая провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Она собирается открыть в области 10 школ по этому набирающему популярность виду спорта из северных стран.

Акцию посетили более 700 человек, основная часть из которых — пенсионеры.